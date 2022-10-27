Директор ЦРУ у жовтні таємно відвідав Україну. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n176189-dyrektor-cru-taiemno-zustrivsya-iz-zelenskym-v-ukrayini-cnn.html

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Таємний візит до України директора Центрального розвідувального управління відбувся у жовтні.

Глава ЦРУ Вільям Бернс на початку поточного місяця прибув до України з неоголошеним візитом. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями, оскільки схоже, що війна з росією може розтягнутися на другий рік. Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела.

Одне з джерел стверджує, що під час візиту Бернс підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії. Ця допомога передбачає й продовження обміну розвідувальними даними.

ЗМІ повідомляє, що поїздка глави Центрального розвідувального управління відбулася в момент, коли Сполучені Штати дедалі більше стурбовані можливістю рф застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Нагадаємо, 25 жовтня офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що для росії будуть наслідки, незалежно від того, чи застосує вона «брудну бомбу» чи ядерну бомбу.

Джерело: CNN