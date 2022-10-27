ЗСУ відбили низку ворожих атак та завдали втрат окупантам. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n176190-syly-oborony-vidbyly-nyzku-vorojyh-atak-ta-zavdaly-vtrat-okupantam-genshtab.html

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Підрозділи Збройних сил України 26 жовтня відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Підтвердилася інформація про ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога 25 жовтня в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 27 жовтня.

А в Луганській області до міської лікарні Голубівки упродовж 24−25 жовтня доставили близько 100 поранених загарбників. Для надання допомоги окупантам із Луганська та Кадіївки прибуло декілька хірургічних бригад.

Українська авіація вчора завдала п’ять ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, трьох опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. А сили ППО 26 жовтня збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних безпілотників ворога.

Ракетні війська та артилерія протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади з боєприпасами та шість інших важливих військових об'єктів ворога.

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та чотири ракетні удари, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами опинилися міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя.

Ворожі танки, міномети, ствольна та реактивна артилерія обстріляли майже 70 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, 26 жовтня Сили спеціальних операцій опублікували відео з села Невське Луганської області. Раніше бійці Збройних сил України витіснили з цієї території російських окупантів.