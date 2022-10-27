У новій стратегії оборони США росію назвали «гострою загрозою»

https://racurs.ua/ua/n176216-u-noviy-strategiyi-oborony-ssha-rosiu-nazvaly-gostrou-zagrozou.html

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У новій стратегії оборони США, яку підготував Пентагон, росію названо «гострою загрозою», але вказується, що на країни-члени НАТО вона нападати не збирається.

Про це повідомили CNN високопосадовці в оборонному відомстві, знайомі зі змістом документів.

У стратегії оборони, зазначили вони, також прописано, що Китай — «єдиний конкурент, який має як намір, так і здатність систематично кидати виклик Сполученим Штатам у всіх напрямках, у військовому, економічному, технологічному, дипломатичному плані».

Вперше нам доведеться стримувати двох основних конкурентів у галузі ядерної зброї, як Китай, так і росію, — заявило джерело телеканалу, наголосивши, що «це ставить нові завдання як для стратегічного стримування, так і для регіональних бойових дій».

З інших нововведень, зазначає CNN, у стратегії оборони зафіксовано відмову США від крилатих ракет морського базування.

Крилата ракета морського базування з ядерним зарядом, «більше не потрібна», враховуючи іншу ядерну зброю, яку мають США і яку вони розробляють, йдеться в стратегії.

Стратегія національної оборони, а також опубліковані разом з нею «Огляд ядерної політики» та «Огляд протиракетної оборони» — програмні документи, якими керується уряд США в оборонній та військовій стратегіях.

26 жовтня глава НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції заявив, що альянс не може дозволити володимиру путіну перемогти в Україні, оскільки це стане сигналом для всіх авторитарних правителів світу.

Ми готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми не можемо дозволити президенту путіну виграти. Тому що тоді президент путін вирішить, що досягати своєї мети можна за допомогою військової сили. І цей урок буде засвоєно не лише ним, а й усіма авторитарними лідерами світу, — сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що більшість війн закінчується за столом переговорів. Тому, щоб Україна могла закінчити війну на своїх умовах, НАТО продовжуватиме надавати всю необхідну військову підтримку.

Крім цього, Столтенберг звернув увагу на військові успіхи українців, яких вони вже досягли, а також заявив, що безладні удари російської армії по українських містах є ознакою того, що путін зазнає поразки на полі бою. Окремо генсек НАТО наголосив на «небезпечній ядерній риториці» російського президента і ще раз підкреслив, що альянс категорично відкидає звинувачення росії в тому, що Україна готується до застосування «брудної бомби».

Нагадаємо, з 23 жовтня міністр оборони рф сергій шойгу та голова Генштабу валерій герасимов дзвонять вищим посадовим особам США, Великої Британії, Франції, Туреччини, Індії та Китаю, щоб висловити «занепокоєння щодо можливої ​​провокації із застосуванням „брудної бомби“», яку нібито готує Україна.

На Заході і в Києві ці звинувачення відкидають.