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Петро Цигикал, фото: ДПСУ

НАБУ повідомило про підозру колишньому голові Держприкордонслужби

28 жов 2022, 19:26
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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) сьогодні, 28 жовтня, повідомили колишньому голові Держприкордонслужби про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.





Також підозри повідомлені начальнику першого окремого відділу капітального будівництва Держприкордонслужби та директору приватної компанії-забудовниці. Про це повідомляє прес-служба САП.

Дії всіх осіб кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

За інформацією слідства, в результаті дій підозрюваних забудовник одержав неправомірну вигоду на суму понад 10,68 млн грн.

Слідство встановило, що:

  • приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин;
  • натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові;
  • попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям. Тому запропонувала схему «заміни» голові ДПСУ, який пристав на пропозицію.

Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер, — наголошують у САП.

У період з липня 2017 року по кінець травня 2019 року Держприкордонслужбу очолював Петро Цигикал.

Джерело: Ракурс


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