Словенія передала Україні 28 танків M-55S (модернізовані T-55)

https://racurs.ua/ua/n176271-sloveniya-peredala-ukrayini-28-tankiv-m-55s.html

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Словенія передала Україні 28 танків M-55S. Це модернізований варіант бойової машини T-55.

Як пише словенське видання 24.ur.com, ця держава виконала свою частину угоди з Німеччиною.

В Україну надійшла друга велика партія зброї зі Словенії. Журналісти сфотографували вантаж військової техніки на залізничному вокзалі у місті Цельє. Під чорним брезентом приховали 28 танків М-55С, які досі були в резерві словенської армії, а тепер посилять українську оборону у війні. Згодом танки поїхали через Польщу до України.

В обмін на це постачання Словенія отримає від Німеччини 40 транспортних засобів, повідомляє Міністерство оборони.

Після того, як у липні ми відправили в Україну 35 броньованих машин-амфібій піхоти БМП М80А, на початку тижня із залізничних колій зійшов новий словенський вантаж військової допомоги. Це 28 танків М-55С, які ми обіцяли в обмін на 35 важких автонавантажувачів 8×8 і п’ять важких цистерн для води 8×8 для формування середньої батальйонної групи. У Міноборони Словенії підтвердили, що танки успішно передані Україні.

Угоду про обмін озброєнням у вересні уклали прем'єр-міністр Роберт Голоб і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За даними армії Словенії, танки M-55S є бойовими гусеничними машинами з реактивною бронею та потужним озброєнням, призначеними для ураження живої сили, бронетехніки та інших бойових машин противника.

Це модернізація танка Т-55, який був розроблений наприкінці Другої світової війни та служив основним бойовим танком Радянського Союзу. Танк озброєний 105-міліметровою гарматою, кулеметом і кулеметом. Окрім озброєння, він також оснащений системою керування вогнем, системою запобігання пожежі, РХБ-захисту та системою виявлення лазерного випромінювання.

Також М-55С — перший танк, модернізований за стандартами НАТО в нашій країні. Словенія модернізувала 30 таких танків.