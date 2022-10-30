Військові рф пишуть рапорти на звільнення, бо не витримують натиску ЗСУ. Скріншот

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Професійні військові рф не витримують натиску Збройних сил України і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів.

У контрактників набагато краща підготовка, ніж у мобілізованих росіян, але навіть цих навичок недостатньо, щоб не стати «вантажем 200» в Україні. Саме тому загарбники вирішили цілими підрозділами розривати контракти з армією. Про це свідчить нова телефонна розмова росіян, яку перехопила Служба безпеки України.

Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий… Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили… — скаржиться дружині контрактник зс рф.

Також ворожий солдат розповів про шалені втрати, які їм завдає українська армія. Він зізнається, що російське командування сильно «косячить». Тож тепер цей військовий «не готовий за них помирати».

У спецслужбі нагадали, що якщо контракти розірвати не вийде, російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя. Для цьго варто звертатися за телефонами: +380665803498 та +380931192984.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало нову перехоплену розмову в якій окупанти скаржаться, що мобілізовані змушені за свої гроші купувати бронежилети.