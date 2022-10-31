Блінкен поговорив з главою МЗС Китаю — про що домовилися

https://racurs.ua/ua/n176309-blinken-pogovoryv-z-glavou-mzs-kytau-pro-scho-domovylysya.html

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Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Про це повідомила прес-служба Державного департаменту.

Блінкен і Ван І обговорили необхідність підтримки відкритих ліній зв’язку та «відповідального управління» відносинами Вашингтоном і Пекіном. Окрім цього, американський дипломат порушив питання щодо війни росії проти України та загроз, які вона створює для глобальної безпеки та економічної стабільності.

Також Блінкен наголосив на погіршенні гуманітарної ситуації та ситуації в галузі безпеки на Гаїті. Інших деталей розмови сторони не розкрили. Зовнішньополітичне відомство Китаю свого комюніке ще не опублікувало.

Нагадаємо, 27 жовтня переобраний на третій термін лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність «ладнати» зі США. Президент США Джо Байден наголосив, що Вашингтон не шукає конфлікту з Китаєм. Разом з тим, Пекін випустив заяву про «підтримку путіна».