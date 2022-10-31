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Суд оголосив вирок зрадниці, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва

Суд оголосив вирок зрадниці, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва

31 жов 2022, 16:43
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Зрадниця України з Миколаєва отримала 15 років тюрми. У суді доведено, що вона готувала проникнення російської ДРГ до міста.





Зловмисницю зловила українська контррозвідка у травні. Для виконання завдання росіян вона спостерігала за місцями дислокації Сил оборони, у тому числі блокпостів та укріпрайонів міста. Так жінка готувала маршрути для прихованого «прориву» російських диверсантів на підконтрольну українській владі територію регіону.

За матеріалами СБУ прокурори у суді довели, що цю інформацію вона передавала своєму «куратору». Жінка за завданням представників рф орендувала на власне ім’я квартиру для диверсійно-розвідувальної групи. Від «замовника» вона отримала на свою картку 50 тис. грн, частина з яких призначалася їй особисто за надані нею послуги.

Також встановлено особу «зв'язкового» зрадниці. Це її знайомий, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Херсоні. Саме через нього спецслужби рф вийшли на мешканку Миколаєва та запропонували їй конфіденційне співробітництво.

Під час обшуків вдома у російського агента знайшли телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з ворогом. Суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

Джерело: Ракурс


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