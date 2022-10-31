Під Лисичанськом у росіян мінус гелікоптер Мі-8

https://racurs.ua/ua/n176337-pid-lysychanskom-u-rosiyan-minus-gelikopter-mi-8-video.html

Ракурс

Військові 54 окремої механізованої бригади збили у небі над Донеччиною російський вертоліт МІ-8.

Відео влучання з ПЗРК у російський борт поблизу Берестового розповсюдив фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим».

Ми-8 — сучасний багатоцільовий вертоліт, що існує у цивільних та цивільно-військових транспортних версіях. Він призначений для перевезення особового складу, а також вантажу всередині кабіни та на зовнішній підвісці.

Гелікоптер створений з урахуванням специфіки застосування в умовах низьких температур (від мінус 40−50 градусів за Цельсієм і нижче) та обмеженої видимості при виконанні польотів, у тому числі під час полярної ночі.

Як видно з відео, збитий Мі-8 летів уздовж дороги, отримав ракету у лівий борт і через кілька секунд охоплене вогнем повітряне судно впало на землю та перевернулося.

Нагадаємо, 31 жовтня у росії на аеродромі Веретьє в Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52, ще два суттєво пошкоджені. Розвідка України це підтвердила. Окупанти шукають «диверсійні групи» і проводять «слідчі дії».

Крім того, сьогодні ЗСУ збили ударний ворожий вертоліт Ка-52 на території Херсонської області.