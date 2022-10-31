Зенітники на Херсонщині упродовж трьох хвилини завалили два російські Ка-52

https://racurs.ua/ua/n176340-zenitnyky-na-hersonschyni-uprodovj-troh-hvylyny-zavalyly-dva-rosiyski-ka-52.html

Ракурс

Ще два російські гелікоптери збили Збройні сили 31 жовтня.

У понеділок з 18.45 по 18.48 в Бериславському районі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збив два російських ударних вертольоти Ка-52.

Нагадаємо, 31 жовтня у росії на аеродромі Веретьє в Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52, ще два суттєво пошкоджені. Розвідка України це підтвердила. Окупанти шукають «диверсійні групи» і проводять «слідчі дії».

Крім того, сьогодні ЗСУ збили ударний ворожий вертоліт Ка-52 на території Херсонської області.