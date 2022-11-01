Окупанти атакували Миколаїв ракетами С-300, а Нікополь обстріляли «Градами»

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич

https://racurs.ua/ua/n176351-okupanty-atakuvaly-mykolayiv-raketamy-s-300-a-nikopol-obstrilyaly-gradamy.html

Ракурс

Ракетний обстріл Миколаєва відбувся вночі, 1 листопада. Окупанти атакували обласний центр ракетами типу С-300.

Внаслідок обстрілів постраждала низка цивільних об‘єктів. Частково зруйнована будівля навчального закладу, а повністю — двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. Про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram.

Також у приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. У медзакладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу. Відомо, що жертвою обстрілів стала одна жінка.

Під ворожим вогнем вночі опинилася й Дніпропетровщина. Зокрема, Нікопольський район загарбники обстрілювали з важкої артилерії та РСЗВ «Град».

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, лише по Нікополю ворог випустив 40 снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджено 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.

У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу. Внаслідок цього понад 40 тис. сімей лишилися без води, а понад 10 тис. — без світла. На ранок енергетики усунули цю проблему.

Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину… Били з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах — Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило, — зазначив Резніченко.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня на Миколаївщині було знищено 14 дронів-камікадзе «Шахід-136». Дев’ять дронів збито силами та засобами ППО. По два іранських «мопеда» знищили воїни Військово-морських сил та Національної гвардії України, ще один — Національна поліція України.