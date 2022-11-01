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Ракурс
Режим лукашенка відправив російській армії десятки БМП. Фото: dw.com

лукашенко передав окупантам ще десятки БМП (ВІДЕО)

1 лис 2022, 14:51
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Білоруський режим олександра лукашенка продовжує передавати свою військову техніку російським загарбникам.





Так, білорусь відправила росії сьому партію розконсервованої техніки. До неї увійшли 20 БМП-2, знятих з консервації з 969-ї бази резерву танків. Техніка із залізничної станції «Уріччя» вирушила на залізничну станцію «Волоконівка», що в білгородській області росії. Далі ешелон із бронетехнікою вирушив у напрямку Луганська. Про це 1 листопада моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила у Telegram.

Зазначається, що за жовтень білорусь передала російській федерації щонайменше 94 танки Т-72А, до 44 «Уралів» та 20 БМП-2.

Нагадаємо, ще на початку жовтня «Беларускі Гаюн» повідомляв, що білоруський режим почав постачати російській окупаційній армії свою техніку, часто розконсервовану.

А в українській розвідці повідомили, що путін продовжує тиснути на лукашенка, щоб схилити того до відкритої війни з Україною. У жовтні українського кордону було зосереджено шість батальйонів — механізовані батальйони, батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Джерело: Ракурс


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