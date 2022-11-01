Окупанти залишили помирати на полі бою пораненого медика. Фото: tvoemisto.tv

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Російські військові, тікаючи від ЗСУ, кидають напризволяще своїх же ж товаришів по службі.

На полі бою рашисти залишили пораненого медика. Жінка-фельдшер добровільно доєдналася до окупаційної армії. У першому ж бою в Україні їхню штурмову бригаду розбили українські військові, а росіяни залишили жінку стікати кров’ю на полі бою. Росіянку знайшли українські військові та надали допомогу. Про це 1 листопада повідомила Служба безпеки України.

Окупантка розповіла, що благала бійців зс росії не залишати її саму, просила хоча б дати їй аптечку чи комплекти для надання першої медичної допомоги. До останнього вірила, що її не залишать помирати, але врешті-решт зрозуміла, що вона командуванню не потрібна.

Сподівалися, що евакуація таки буде… Але вже прийшло розуміння, що по нас не прийдуть, — розповіла під час допиту полонена.

У спецслужбі зазначили, що бійці ЗСУ знайшли ворожого фельдшера без свідомості через втрату крові та надали її першу допомогу.

Нагадаємо, один із російських мобілізованих розповів, що «мобіки» в Україні живуть на передовій без їжі та мають статус «живого щита» перед лінією контрактників зс рф. При цьому нові відмобілізовані масово гинуть чи отримуют поранення.