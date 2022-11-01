Зеленський заявив, що рашисти поклали 40% енергетики України, Шмигаль розповів, коли можуть почати евакуацію

росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Про це 1 листопада Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Російські атаки проти української цивільної інфраструктури треба розцінювати як складову геноциду, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України — це воєнні злочини. З огляду на їхню системність та коментарі, якими це супроводжують російська пропаганда та посадовці, ці удари потрібно вважати частиною геноциду українського народу. Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї — це геноцид, — наголосив міністр.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що можливість евакуації населення у разі критичної ситуації з енергетикою — це екстрений крок, який застосовуватиметься в останню чергу.

Стосовно евакуації з окремих громад чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з тих громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Дійсно, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу. Такий сценарій теж можливий, але ми зробимо все, щоб його не допустити, — сказав він, відкриваючи засідання уряду.

1 листопада ДТЕК «Київські електромережі» опублікувала оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії та наголосила, що наразі немає потреби в тому, щоб вимикати світло на 12 годин.

Однак у відключеннях можлива невелика похибка у часі в межах 30—40 хв для перепідключення електропостачання між групами.