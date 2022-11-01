Спецпризначенці показали зачистку звільненого на Луганщині села

https://racurs.ua/ua/n176370-specpryznachenci-pokazaly-zachystku-zvilnenogo-na-luganschyni-sela-video.html

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Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони проводять стабілізаційні заходи у визволених від окупантів населених пунктах.

Збройні сили показали, як проводять так звану зачистку від російських окупантів у Невському на Луганщині.

Журналісти Військового ТБ розповідають, що місцеві мешканці зустрічають наших воїнів з посмішками і зі сльозами на очах.

Кажуть, всі ці вісім місяців чекали на наших захисників. Попри те, що у самих сутужно з продуктами, пропонують пригостити свіжим молоком і запрошують пообідати. Жаліються, що вже кілька місяців не можуть зв’язатися з рідними, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ну і звісно ж, вони надіються, що рускій мір сюди більше ніколи не повернеться.

Невське звільнили на початку третьої декади жовтня.

Саме у цьому селі вперше у війні ЗСУ знищили цілу батарею з п’яти САУ 152 мм «Мста-С».