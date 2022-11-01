Україна, Туреччина й ООН призупинили дію "зернового коридору"

https://racurs.ua/ua/n176372-ukrayina-turechchyna-y-oon-pryzupynyly-diu-zernovogo-korydoru.html

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Україна, Туреччина й ООН вирішили призупинити рух «зерновим коридором» в межах Чорноморської зернової ініціативи на середу, 2 листопада.

Про це йдеться в сьогоднішній заяві представництва ООН у Спільному координаційному центрі. Підкреслюється, що припинення є тимчасовим та екстреним.

Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада, — йдеться в повідомленні.

Там також зазначається, що у вівторок інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.

Сьогодні росЗМІ повідомили про телефонну розмову президента рф і лідера Туреччини. Ердоган наполягав на виконанні умов угоди щодо експорту зерна з українських портів і заявив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб досягти необхідних домовленостей з усіма учасниками угоди.

Прес-служба Кремля заявив, що володимир путін нагадав Ердогану, чим викликане призупинення росією зернової угоди. Президент рф закликав до детального розслідування обставин ударів по інфраструктурі та кораблям російського Чорноморського флоту в Севастополі, нібито організованих «київським режимом за підтримки західних кураторів».

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною й інспектори організації продовжать перевірку суден.

ЗМІ повідомляли, що «зернова угода» може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася, а путін вже наступного дня почав натякати, що рф готова повернутися до угоди.