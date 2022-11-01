Росіяни перевезли окупаційну адміністрацію з Херсона до Скадовська

https://racurs.ua/ua/n176376-rosiyany-perevezly-okupaciynu-administraciu-z-hersonu-do-skadovska.html

Ракурс

Окупаційна адміністрація Херсона перемістилася до Скадовська. Це місто на березі Чорного моря.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 листопада повідомив, що російській нацисти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас місцеве населення позбавлене засобів комунікації, — йдеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, у зведенні повідомляється, що підтверджена інформація про знищення складів боєприпасів росіян у Запорізькій області 29 жовтня. Також ударом по місцю зосередження окупантів вдалося знищити п’ять одиниць військової техніки та 30 людей з особового складу (ще 100 поранені).

Російська армія зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках і наступає на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Упродовж доби росія завдала 4 ракетні та 26 авіаційних ударів і здійснила понад 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню пункти. Під вогнем були понад 20 населених пунктів, зокрема Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь і Миколаїв.