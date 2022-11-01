Рашисти оголосили 6 листопада примусову евакуацію мешканців Каховського району

https://racurs.ua/ua/n176380-rashysty-ogolosyly-6-lystopada-prymusovu-evakuaciu-meshkanciv-kahovskogo-rayonu.html

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Окупаційна влада Херсонської області оголосила, що 6 листопада почнеться примусова евакуація мешканців Каховського району — «через високий рівень військової загрози».

Про це 1 листопада повідомила російська державна пропагандистська медіагрупа ТАСС.

У телеграм-каналі окупаційної адміністрації Каховського району 1 листопада з’явилося розпорядження гауляйтера володимира сальдо про «вивезення (евакуацію) у примусовому порядку» місцевих жителів, а також підрозділів органів влади та муніципальних підприємств.

У наступному повідомленні окупаційна влада попереджає тих, хто захоче залишитися, що з 6 листопада почне застосовувати «примусові заходи евакуації».

Раніше окупаційна влада Херсона заявила, що розширює зону так званої «евакуації» в області. Рашисти виводять свої війська і жителів з правого берега Дніпра на буцімто російські території під приводом «провокацій і обстрілів з боку України».