Армія рф не зможе протистояти партизанському руху в Україні – ISW

https://racurs.ua/ua/n176382-armiya-rf-ne-zmoje-protystoyaty-partyzanskomu-ruhu-v-ukrayini-isw.html

Ракурс

Армія росії, ймовірно, не зможе протистояти партизанському руху на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

За даними ISW, ефективні українські партизанські атаки змушує кремль відволікати ресурси від операцій на лінії фронту для прикриття тилових районів.

Окрім цього, партизани впливають на здатність росії захищатися від постійних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій.

В ISW також нагадали про зростаючий дефіцит живої сили в росії, який, ймовірно, погіршує здатність військ рф ефективно захищати російський тил.

Станом на 1 листопада російські війська окупували приблизно 85 тис. 300 кв. км материкової частини території України, за винятком Криму. Нестача російської живої сили перешкоджає зусиллям з убезпечення цієї території. При цьому за даними української розвідки, російські військові зосередили 40 тис. солдатів — більшу частину звичайних збройних сил рф — в окупованій росією Херсонській області, де рф займає приблизно 23 тис. кв. км.

Надання російськими військовими пріоритету Херсонській області, ймовірно, призвело до деградації російських сил безпеки в Запорізькій (помітний осередок партизанської активності), Донецькій і Луганській областях. Партизанські напади продовжуються в окупованих росією Херсонській і Запорізькій областях.