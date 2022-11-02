Шойгу сьогодні складатиме «план спільних заходів» з армією білорусі

Шойгу з армією білорусі сьогодні складатимуть “план спільних заходів”

https://racurs.ua/ua/n176383-shoygu-sogodni-skladatyme-plan-spilnyh-zahodiv-z-armiieu-bilorusi.html

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Сергій шойгу — воєнний злочинець й міністр оборони росії, у середу, 2 листопада, проведе засідання з оборонним відомством білорусі. Зокрема, під його керівництвом має відбутися спільна колегія міністерств оборони країни-агресорки та підконтрольної рф білорусі.

На засіданні планують обговорити питання про перебіг реалізації плану спільних заходів міністерств оборони білорусі і росії щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави на 2022−2024 роки, — цитує російський «Інтерфакс».

Колегію проведуть за допомогою відеоконференцзв’язку. Повідомляється, що однією з найважливіших тем обговорення стане взаємодія органів військового управління збройних сил білорусі та росії з протидії «спробам фальсифікації історії». Також буде визначено пріоритети спільної діяльності на 2023 рік.

Нагадаємо, після оголошення в росії мобілізації, до білорусі на навчання почали прибувати ешелони мобілізованих росіян.