Названо місто, яке стало базою для навчання мобілізованих росіян

https://racurs.ua/ua/n176398-nazvano-misto-yake-stalo-bazou-dlya-navchannya-mobilizovanyh-rosiyan.html

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Армія росії використовує Генічеськ, який розташований у Херсонській області поблизу тимчасово окупованого Криму, як базу для навчань мобілізованих військових. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

В Генічеську зараз перебуває дуже багато військ росії. Вони почали стягувати туди своїх військових і якраз Генічеськ вони почали першим використовувати як базу навчання для ось цих мобілізованих, які їдуть з рф, — вказав Хлань.

Він повідомив, що мобілізованих також відправляють будувати фортифікаційні споруди вздовж річки Дніпро на Херсонщині.

Мобілізовані росія їдуть в Генічеськ, там зупиняються, їх розселяють зараз на Арабатській стрілці, там, де бази відпочинку. Але здебільше туди ближче до Стрілкового. Там вони проводять такі швидкі курси навчання і їх відправляють в сторону фронту, в сторону лівого берега Дніпра і правого берега, — додав Хлань.

Нагадаємо, мобілізацію в росії оголосили 21 вересня. Воєнний злочинець президент рф володимир путін назвав її «частковою», наголосивши, що будуть призивати людей, які служили в армії та мають бойовий досвід.