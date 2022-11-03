У Миколаєві підірвали обеліск "Батьківщина-мати"

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У Миколаєві підірвали меморіал «Скорботна мати» на братській могилі загиблих у Другій світовій війні.

Вибух в місті чули приблизно о 23.00 2 листопада.

Обеліск був розташований у сквері поблизу некрополю. У братській могилі поховано 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму 1941−45 років, повідомляють місцеві видання.

19 жовтня у Миколаєві підірвали пам’ятник радянським чекістам. Його раніше неодноразово хотіли знести згідно із законом про декомунізацію, але на захист постаменту виходили ветерани МВС.

Крім того, 2 листопада в Одесі пам’ятник Катерині II знову облили фарбою, а також в руках у імператриці з’явився зашморг.

Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради? Для кого, як ви, друзі, думаєте?", — зазначив керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

Нагадаємо, більшість одеситів під час електронного голосування підтримала демонтаж пам’ятника «Засновникам міста», більш відомого як пам’ятник Катерині ІІ.