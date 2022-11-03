Київ прокоментував заяви Москви про додаткові зобов'язання щодо зернової угоди

https://racurs.ua/ua/n176427-kyyiv-prokomentuvav-zayavy-moskvy-pro-dodatkovi-zobov-yazannya-schodo-zernovoyi-ugody.html

Ракурс

Міністрество закордонних справ (МЗС) України спростувало додаткові зобов’язання щодо «зернової угоди» з росією.

Після повернення до «зернової ініціативи» Міноборони рф заявило 2 листопада, що нібито отримало від України «гарантії» про невикористання «зернового коридору» для ведення бойових дій проти росії.

В МЗС спростували це і наголосили, що Україна не використовувала «зерновий коридор» у військових цілях та не планує це робити.

Тим часом експорт зерна з портів України відновлено.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, виступаючи в Анкарі, що вивіз зерна гуманітарним коридором з портів України відновився опівдні 2 листопада, повідомляє Bloomberg.

За словами Ердогана, про те, що гуманітарний коридор відновив роботу, міністр оборони рф сергій шойгу повідомив голову Міноборони Туреччини Хулусі Акару.

У Міноборони РФ своєю чергою заявили, що росія відновила участь в угоді про експорт зерна з України після того, як «завдяки ООН та Туреччині отримали необхідні письмові гарантії з боку України. Відповідно до цих гарантій, гуманітарний коридор і порти України не використовуватимуть для ведення бойових дій проти рф».

російська федерація вважає, що отримані гарантії на даний момент видаються достатніми і відновлює реалізацію угоди, — заявили московити.

А президент росії путін заявив, що у майбутньому у разі розриву «зернової угоди» росії не заважатиме вивезенню українського зерна Чорним морем, але тільки якщо воно піде до Туреччини.

29 жовтня росія призупинила свою участь в угоді про експорт зерна та добрив з портів України, укладеному за посередництва Туреччини та ООН у липні. Влада росії пояснювала, що пішла на це з міркувань безпеки після того, як українські безпілотники атакували в Севастополі кораблі Чорноморського флоту.

Угода про експорт зерна та добрив із портів України, укладена у липні, розрахована на 120 днів, тобто до 19 листопада 2022 року. Вона може бути автоматично продовжено, якщо жодна зі сторін не заперечує.