Суд оштрафував матір шестикласника за те, що той надсилав вчителям у Viber матюки

https://racurs.ua/ua/n176430-sud-oshtrafuvav-matir-shestyklasnyka-za-nadislani-vchytelyam-u-viber-matuky.html

Ракурс

Суд оштрафував матір шестикласника за те, що той надсилав вчителям у Viber матюки. Випадок стався у Тернопільській області.

У рішенні райсуду йдеться про 850 грн штрафу матері хлопця, який надсилав учням та вчителям нецензурні повідомлення. Так він зривав онлайн-уроки.

Поліції школяр пояснив, що розважається. Оскільки школяру ще не виповнилось 14 років, судили не його, а матір.

Однокласники розповіли правоохоронцям, на Viber їм писали про ймовірний «злам даних», а потім була нецензурна лайка з приниженнями.

Zaxid.net пише, що згодом до нього зателефонував однокласник і сказав, що так він пожартував. Таке ж листування було зі ще однією ученицею шостого класу.

Хлопець писав і вчителям. Викладач географії помітила матюки на онлайн-уроці — хлопець надсилав у чат нецензурні повідомлення.

Заяву до поліції написав директор школи, розпочалося розслідування і відбувся суд.

На засідання матір хлопця не прийшла, але у заяві визнала провину сина та попросила в суддів про мінімальне покарання. Жінку має авторитет у селі та характеризується тільки з найкращого боку.

Хлопцю інкримінували порушення ч. 3 ст. 173−4 КУпАП (булінг) та призначили мінімальне за цією статтею покарання — 850 грн штрафу.