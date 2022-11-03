Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік. Фото: ВРУ

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Ракурс

Закон про державний бюджет України на 2023 рік був ухвалений Верховною Радою у четвер, 3 листопада.

Проект закону № 8000 в цілому підтримали 295 депутатів. Нардепи зі «Слуги народу» дали 211 голосів, «Платформа за життя та мир» — 18, «За майбутнє" — 15, «Голос» — 10, «Довіра» — 16, «Відновлення України» — 15. Ще 10 голосів дали позафракційні. Не підтримали цей держбюджет «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Голова ВРУ Руслан Стефанчук зазначив, що наступний бюджетний рік буде складним. Наголосив на тому, що пріоритет — безпека та оборона. Зокрема, на оборону спрямують понад 1 трлн грн.

Видатки Пенсійного фонду Кабміне збільшує майже на 39 млрд грн, це потрібно, аби забезпечити індексацію пенсій.

Дефіцит Держбюджету в наступному році буде 20% ВВП. Уряд пропонує покривати його за рахунок допомоги партнерів. Інфляція прогнозовано буде на рівні 28%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram повідомив, що затверджений сьогодні бюджет на наступний рік передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії обсягом 35 млрд грн.

На підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва спрямують 16 млрд грн. А на державний апарат витрати скоротяться на понад ніж на 10 млрд грн.

За словами Шмигаля, власні доходи країни в наступному році складуть 1,3 трлн грн, а витрати будуть удвічі більше — 2,6 трлн грн. А дефіцит у розмірі 38 млрд дол. урядовці планують закривати переважно завдяки підтримці наших міжнародних партнерів.

Нагадаємо, проект державного бюджету України на 2023 рік передбачав невелике економічне зростання та значну інфляцію.