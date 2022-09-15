Інфляцію на рівні 30% закладає уряд в держбюджет на 2023 рік

https://racurs.ua/ua/n174796-inflyaciu-na-rivni-30-zakladaie-uryad-v-derjbudjet-na-2023-rik.html

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Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає невелике економічне зростання та значну інфляцію. Про це йдеться у проекті закону № 8000, який вніс на розгляд парламенту Кабінет міністрів.

Уряд очікує, що цьогоріч інфляція в Україні складе 30,1% та 30% у 2023 році. Тим часом соціальні витрати бюджету скорочені до 405 млрд грн за рахунок зниження дотацій Пенсійному фонду на 20 млрд грн. Раніше Кабмін до Верховної Ради проект держбюджету-2023, визначивши основним пріоритетом сектор безпеки і оборони, на який виділяється більше трильйона гривень.

У проект держбюджету закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд грн, що на 17,6% менше, аніж на 2022 рік. Загальні витрати у наступному році складуть 2 трлн 514 млрд грн, що на 4,5% менше, аніж цьогоріч. Уряд очікує, що номінальний ВВП складе 6 трлн 399 млрд грн, а реальний ВВП зросте на 4,6%.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що поточні прогнози по ВВП у 2023 році варіюються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння на 30−35% цьогоріч.