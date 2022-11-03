Мобілізовані росіяни масово дезертирують. Фото: focus.ua

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Мобілізовані росіяни дуже не хочуть воювати в Україні.

Низький рівень морально-психологічного стану загарбників призводить до надзвичайних подій. Зокрема, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в казані, самовільно залишило частину понад 15 солдатів та сержантів. Ще двоє осіб вчинили самогубства під час передислокації в Україну. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 3 листопада.

Також зазначається, що проблему для окупантів становить низька якість підготовки мобілізованих та стара техніка, яка часто виходить з ладу після того, як була знята зі зберігання.

Тим часом командування армії рф продовжує набирати «добровольців» на війну проти України. Військкомати наказали й надалі формувати так звані добровольчі підрозділи чоловіками з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я. Не забиратимуть на фронт лише інвалідів.

Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з міністерством оборони російської федерації з такими особами не передбачається, — йдеться у зведенні.

В Генштабі додали, що авіація Повітряних сил упродовж 3 листопада завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири позиції ворожих систем ППО.

А ракетні війська та артилерія ЗСУ сьогодні уразили три райони зосередження живої сили, два райони скупчення озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що попри запевнення кремля про завершення мобілізації, вона може розпочатись після Нового року, коли закінчиться осінній призов.