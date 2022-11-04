Радник Байдена таємно прилітав до Зеленського - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n176482-radnyk-baydena-taiemno-prylitav-do-zelenskogo-bloomberg.html

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Київ із неоголошеним візитом 4 листопада відвідав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Цю новину повідомило агентство Bloomberg.

Салліван зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Reuters опублікувало фото з брифінгу, на якому Салліван разом з очільником ОП Андрієм Єрмаком.

За даними ZN.UA, Салліван став не єдиним високим гостем, який сьогодні був у столиці України. Разом із ним приїхав посол США у Греції Джеффрі Паєтт.

Під час брифінгу в Офісі президента Салліван наголосив, що підтримка нашої держави з боку США залишиться «непохитною» і після проміжних виборів у Конгрес.

Ми збираємося повністю забезпечити наявність необхідних ресурсів і отримати голоси з обох сторін (від обох партій — ред.), щоб це сталося, — сказав Салліван, дял якого це перший візит до Києва після 24 лютого.

Згодом про візит Саллівана до України повідомили і в Офісі президента.

Радник Байдена прибув до України у день, коли в США оголосили про новий транш військової допомоги для України і за декілька днів до проміжних виборів до Конгресу США.