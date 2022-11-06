Війна в Україні є просто просто розминкою, вважають в США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n176531-wsj-viyna-v-ukrayini-ce-prosto-rozmynka-pered-velykou-kryzou.html

Ракурс

Повномасштабна війна російської федерації проти України, яка триває з лютого 2021 року, є лише розминкою.

Світ стоїть на порозі великої кризи. Вторгнення рф в Україну показало, що сила американського військового стримування слабшає, і цей факт, схоже, занадто мало хто з американських лідерів готовий визнати публічно. Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal.

Коли я оцінюю наш рівень стримування проти Китаю, корабель повільно тоне. Він тоне повільно, але він тоне, оскільки, по суті, вони впроваджують свої можливості в поле швидше, ніж ми, — розповів глава стратегічного командування Збройних сил США Чарльз Річард.

За його словами, Сполучені Штати досі зберігають перевагу в підводних човнах і це «можливо, єдина справжня асиметрична перевага, яку ми все ще маємо». Однак ця перевага може зникнути, «якщо Америка не набере темп».

Також ЗМІ нагадало, що минулоріч Китай випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла весь світ і приземлилася вдома. Тоді, за інформацією видання, ця новина не викликала в американських чиновників так багато занепокоєння, яке повинно було б бути.

Річард наголосив, що таким чином КНР може поставити під загрозу будь-яке місто чи об'єкт США і, можливо, залишитися непоміченим. А погіршує ситуацію й те, що це випробування не лише застало Сполучені Штати зненацька, але й перевищило можливості американських гіперзвукових ракет.

Раніше ми вміли рухатися швидко, а тепер втратили це мистецтво, — додав адмірал.

Також у статті йдеться, що поки Китай не нападе на Тайвань або не зробить будь-які інші дії, які завдадуть шкоди інтересам США або союзників, американці нічого не можуть з цим вдіяти.

Нагадаємо, у новій стратегії оборони США, яку підготував Пентагон, росію назвали «гострою загрозою». При цьому американські аналітики упевнені, що на країни-члени НАТО рф нападати не збирається.

Джерело: The Wall Street Journal