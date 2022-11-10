ЗСУ показали звільнену Снігурівку на Миколаївщині

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Збройні сили України звільнили від російських окупантів місто Снігурівка у Миколаївській області. Про це повідомив військовий кореспондент Юрій Бутусов.

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, 1 березня російські колони рухалися в бік Снігурівки. Місцеві мешканці перегородили техніку і взяли окупантів у полон. 3 березня навколо міста знову тривали бої.

19 березня Снігурівку захопили російські війська. 25 березня внаслідок російського обстрілу у місті зруйновано школу. 27 березня у Снігурівці точилися бої, російські війська відійшли на околиці міста, ЗСУ продовжили оборону. 19 липня ЗСУ повідомили, що українська авіація завдала удару по окупантах в районі Снігурівки.

Снігурівка — місто в Україні, адміністративний центр Снігурівської міської громади Баштанського району Миколаївської області. Залізничний вузол.