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ЗСУ показали нові трофеї — танк Т-72 і “Тайфун-К” з Херсонщини

ЗСУ показали нові трофеї — танк Т-72 і «Тайфун-К» з Херсонщини (ВІДЕО)

10 лис 2022, 14:55
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Універсальний броньований автомобіль «Тайфун-К» російських військових затрофеїли Збройні сили України на Херсонському напрямку. Про це 10 листопада написав фронтовий журналіст Юрій Бутусов у Телеграм.





Судячи з оприлюдненого відео, машину покинули у робочому стані. Лише поміняємо гуму на зимову і в дорогу, — додав він.

«Тайфун-К» є автомобілем підвищеної захищеності й відповідає машинам типу MRAP. Бронемашина перебуває на озброєнні армії росії з 2015 року.

Окрім цього, ЗСУ показали нову партію танкового ленд-лізу росіян — трофейний Т-72Б3 з антиракетним «мангалом» на вежі. Цей танк тягнув інший танк Т-72Б3М зі складу 28-ї механізованої бригади ЗСУ, який наші воїни вполювали раніше.

Джерело: Ракурс


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