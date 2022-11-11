В окупованому Мелітополі підірвали чергового колаборанта

https://racurs.ua/ua/n176685-v-okupovanomu-melitopoli-pidirvaly-chergovogo-kolaboranta-foto.html

Ракурс

Чотири гучні вибухи пролунали сьогодні вранці у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомили мер міста Іван Федоров.

Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під’їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Доля зрадника поки що невідома. Чекаємо на новини від сил спротиву, — вказав Федоров.

Нагадаємо, вчора Федоров повідомляв про бавовняний захід сонця для росіян у поки що окупованому Мелітополі.