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Ракурс
В окупованому Мелітополі підірвали чергового колаборанта

В окупованому Мелітополі підірвали чергового колаборанта (ФОТО)

11 лис 2022, 09:05
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Чотири гучні вибухи пролунали сьогодні вранці у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомили мер міста Іван Федоров.





Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під’їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Доля зрадника поки що невідома. Чекаємо на новини від сил спротиву, — вказав Федоров.

Нагадаємо, вчора Федоров повідомляв про бавовняний захід сонця для росіян у поки що окупованому Мелітополі.

Джерело: Ракурс


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