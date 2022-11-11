Українські військові зайшли до Херсона

https://racurs.ua/ua/n176704-ukrayinski-viyskovi-zayshly-do-hersona-video.html

Ракурс

Військовослужбовці ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона.

Цю інформацію виданню «Громадське» підтвердили мешканці міста, місцеві журналісти, Головне управління розвідки, а також джерела з української влади Херсонської області.

Раніше в мережі та медіа з’явилися фото та відео, на яких жителі Херсона вітають ЗСУ на вулицях міста. Також було опубліковано кадри, де військові вивішують український прапор на поліцейському управлінні у Херсоні.

Крім того, в інтернеті з’явилося фото людей із прапорами України перед будівлею Херсонської обласної адміністрації.

У Херсоні російські військові перевдягаються у цивільний одяг, а форму і бронежилети ховають у смітниках, повідомляє «Центр національного спротиву».

За даним підпілля, у різних районах міста помічено людей в цивільному одязі зі зброєю. Також у смітниках і в окремих підʼїздах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ.

Місцевий спротив знає про місця перебування таких «цивільних», отже, про це і знають підрозділи військових, які проводять спецоперацію зі звільнення Херсону.

Вранці 11 листопада міноборони рф прозвітувало про відступ із Херсона.

Про рішення залишити Херсон 9 листопада оголосив міністр оборони росії сергій шойгу після доповіді командувача російського вторгнення в Україну генерала сергія суровікіна. Той заявив, що за нинішніх умов повноцінно постачати місто неможливо і що відведення військ з правого на лівий берег Дніпра збереже життя солдатів.

Херсон був єдиним обласним центром України, захопленим російською армією із початку вторгнення до країни. Він перебував під російською окупацією понад вісім місяців — із початку березня.