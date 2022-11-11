У США розпочали навчання, що імітують російське вторгнення до Європи

https://racurs.ua/ua/n176711-u-ssha-rozpochaly-navchannya-scho-imituut-rosiyske-vtorgnennya-do-ievropy.html

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У пустелі Мохаві (США) почалися спільні військові навчання армій Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії, що імітують російське вторгнення до Європи.

The Times пише, що навчаннях, які триватимуть два тижні, візьмуть участь 4,5 тис. військовослужбовців. Вони відпрацьовуватимуть нові тактичні прийоми, перейняті з досвіду Збройних сил України, в умовах відкритого ландшафту пустелі, схожого на українські степи.

За словами одного з учасників навчань, війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій, включаючи широке використання безпілотних літальних апаратів, через що західним арміям необхідно «швидко адаптуватися до нових реалій».

Крім цього, військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах, а також застосування технологій обробки великих масивів розвідданих, які збирають безпілотники, для прийняття командних рішень.

У 2023 році аналогічні тренувальні заходи планується провести безпосередньо в Європі.

Після російського вторгнення в Україну США спільно із союзниками проводять навчання на випадок подальшої ескалації конфлікту. Зокрема, у Польщі в листопаді відбулися спільні навчання Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, а також Великої Британії та США, у яких взяли участь 2 тис. військовослужбовців.

10 листопада спільні навчання розпочали США та Японія. Очікується, що в них візьмуть участь близько 36 тис. військовослужбовців, 30 кораблів та понад 300 літаків. До навчань залучать Австралію, Канаду та Велику Ббританію.