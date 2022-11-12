Німеччина пригрозила Ірану новими санкціями. Фото:

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Новий пакет санкцій проти Ірану, який постачає російській федерації озброєння, закликає ввести німецька влада.

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив за запровадження нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Ірану. Нові обмеження можуть запровадити вже наступного тижня. Про це глава уряду написав у Twitter.

Європейський Союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво, — йдеться у повідомленні.

За його словами, санкції — це один із способів, за допомогою якого Берлін посилює тиск на режим.

Нещодавно видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що Євросоюз готується запровадити нові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів, які спровокувала смерть молодої іранської жінки.

Нагадаємо, британського телеканалу Sky News повідомляв, що росія розрахувалася з Іраном за дрони-камікадзе 140 млн євро готівкою і захопленою в Україні американською та британською зброєю. Зокрема, за «Шахеди» та «Моджахеди» Тегеран отримав британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger.