Комендантську годину запровадили в Херсоні. Фото:

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Комендантська година у Херсоні запроваджена військовою адміністрацією.

Вона триватиме з 17.00 до 8.00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях. Про це 12 листопада голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

Голова ОВА також попередив, що в обласному центрі буде обмежена можливість виїзду з міста та в’їзду в місто до забезпечення заходів з розмінування.

Як відомо, українська армія зайшла до Херсона у п’ятницю, 11 листопада. Крім того, росіян виграли й зі Снігурівки — останнього міста Миколаївської області, яке донедавна контролював ворог.

Загарбники під час окупації Херсона зруйнували всю енергетичну систему обласного центру. У ДТЕК заявив, що місто повністю знеструмлене, а на відновлення енергопостачання, знадобиться близько місяця.

Сьогодні, 12 листопада, у Херсоні приступили до виконання обов’язків військові адміністрації, СБУ та Національна поліція. Державна служба з надзвичайних ситуацій почала розміновувати території.

Нагадаємо, Херсон продовжує святкувати визволення від російських окупантів. Люди виходять на вулиці попри відсутність води та світла та небезпеку обстрілів, зустрічають українських військових та щиро радіють, що час російської окупації вже позаду.