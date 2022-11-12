У Каховському районі Херсонщини оголосили про «евакуацію» колаборантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n176753-okupanty-u-kahovskomu-rayoni-hersonschyny-ogolosyly-pro-evakuaciu-kolaborantiv.html

Ракурс

Російська окупаційна влада та колаборанти в Каховському районі вирішили «евакуюватися».

Представники місцевої окупаційної адміністрації заявили, що залишають 15-кілометрову зону на лівому березі Дніпра. Вороги заявили, що російська адміністрація «є об'єктом номер один для терористичних атак ЗСУ». Відповідну заяву вони 12 листопада опублікували в Telegram.

Також зрадники та поплічники росіян бояться, що район стає «територією можливих бойових дій, де зараз з кожним днем стає все більша присутність військових».

Як відомо, Каховка знаходиться на лівому березі Дніпра вище за течією Каховської гідроелектростанції.

Нагадаємо, Херсон перебував під російською окупацією з початку березня, понад вісім місяців країна-агресор контролювала місто. Підрозділи Збройних сил України увійшли в обласний центр 11 листопада, в Херсоні вже відновили роботу військові адміністрації, поліція, СБУ. Також триває розмінування територій працівниками ДСНС.

Представник російської адміністрації в Херсонській області Олександр Фомін 12 листопада заявив, що «адміністративною столицею» Херсонської області після втечі окупантів з Херсона тимчасово стане Генічеськ.