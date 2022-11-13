Мешканців правобережжя Херсонщини закликають евакуюватися

Мешканців правобережжя Херсонщини закликають евакуюватисяhttps://racurs.ua/ua/n176780-meshkanciv-pravoberejjya-hersonschyny-zaklykaut-evakuuvatysya.htmlРакурс
Жителів правобережної частини Херсонської області закликають виїжджати до більш безпечних регіонів, оскільки існує висока ймовірність обстрілів з боку російських загарбників.
Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах, — наголошує Янушевич.
Крім того, рашисти перед втечею з Правобережжя завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі регіону, котра забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.
Тому настійно рекомендуємо вам евакуюватися до безпечніших регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам з цим допомогти, — наголошує Янушевич й закликає звертатися на нашу «гарячу лінію» за телефонами 0 800 330 951 та 38 091 481 7845.
Очільник ОВА наголошує, що евакуйовані отримуватимуть всю необхідну допомогу.
Жителі Херсонщини, прошу поставитися до цього максимально серйозно, бережіть себе, ви усі потрібні Україні! Вся Херсонщина неодмінно буде вільною і ми всі обов’язково повернемося додому, — наголошує Янушевич.