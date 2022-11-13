Мешканців правобережжя Херсонщини закликають евакуюватися

Жителів Херсонщини закликають евакуюватися через загрозу обстрілів, фото: «Дом»

https://racurs.ua/ua/n176780-meshkanciv-pravoberejjya-hersonschyny-zaklykaut-evakuuvatysya.html

Ракурс

Жителів правобережної частини Херсонської області закликають виїжджати до більш безпечних регіонів, оскільки існує висока ймовірність обстрілів з боку російських загарбників.

Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах, — наголошує Янушевич.

Крім того, рашисти перед втечею з Правобережжя завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі регіону, котра забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

Тому настійно рекомендуємо вам евакуюватися до безпечніших регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам з цим допомогти, — наголошує Янушевич й закликає звертатися на нашу «гарячу лінію» за телефонами 0 800 330 951 та 38 091 481 7845.

Очільник ОВА наголошує, що евакуйовані отримуватимуть всю необхідну допомогу.