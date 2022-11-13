ЗСУ звільнили село Макіївка, фото: Луганська ОВА

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На Луганщині ЗСУ звільнили село Макіївка Сватівського району.

Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Сватівської ОВА.

Село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у «синю зону», — вказано в повідомленні. — Українські військові відновили контроль над населеним пунктом.

Варто додати, що на початку листопада російське видання «Верстка» з посиланням на джерела серед військових рф повідомляло про знищення в районі Макіївки батальйону мобілізованих росіян із Воронезької області рф.

За інформацією видання, батальйон потрапив під вогонь ЗСУ, в результаті чого із 570 осіб вціліли лише 29, ще 12 були поранені, решта мобілізованих — загинули.

Нагадаємо, на півдні України ЗСУ за тиждень звільнили 179 населених пунктів.