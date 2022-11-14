Українські військові уражають російські цілі снарядами Excalibur з САУ Krab

https://racurs.ua/ua/n176806-ukrayinski-artylerysty-vykorystovuut-vysokotochni-snaryady-excalibur-z-sau-krab-video.html

Ракурс

Українські військові уражають ворожі цілі високоточними снарядами M982 Excalibur за допомогою переданих Україні польських САУ Krab.

Журналісти «Настоящего времени» від «Радіо Свобода» оприлюднили відео роботи українських артилеристів на Луганському напрямку, наприклад, під час контрбатарейної боротьби.

Після виявлення цілі — російських САУ «МСТА-С» — українські артилеристи використовують саме снаряд M982 Excalibur, щоб точно вразити ворожу артилерію.

Військові розповідають, що застосували чотири снаряди по російських САУ та говорять про результативність.

Було застосовано чотири штуки, по самохідних установках противника — це 2С19 «МСТА-С». Ну, в принципі було успішно — два влучення і два влучення три метри від гармати, — каже український військовий.

Pushing the limits of a Polish-made Krab self-propelled gun, a Ukrainian artillery team says it hits key Russian targets and separates enemy infantry from better-armed comrades to make them vulnerable to ground attacks.



By @currenttimetvpic.twitter.com/c4aEpwneWA — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 11, 2022

Крім того, журналісти стверджують, що саме ця установка зробила найбільше пострілів з усіх переданих Україні САУ Krab — з неї уже випустили 3,5 тис. снарядів, хоча ресурс ствола заявлений лише на 1,5 тис. пострілів. Це свідчить про інтенсивність боїв на напрямку, де виконують завдання артилеристи.

Видання Defence 24 раніше повідомляло, що раніше не було фактичного підтвердження використання на польських САУ високоточних M982 Excalibur. Використання цих снарядів фіксували на причіпних гарматах M777 зі стволами 39 калібру. Це збільшувало дальність ураження з 30 до 40 км.

А от на САУ Krab, яка має довжину ствола 52 калібри, M982 Excalibur збільшує дальність ураження на понад 50 км. При цьому заявлена дальність польської САУ — до 40 км.

У Defence 24 зазначили, що застосування M982 Excalibur на САУ Krab свідчить про широкі можливості польської установки відповідно до стандартів НАТО. У польському війську зазвичай використовують звичайні боєприпаси калібру 155 мм.

Україна отримала від США 3 тис. боєприпасів M982 Excalibur, які працюють на основі GPS. Також про передачу цих снарядів заявляла Канада.

Україна 18 самохідних артилерійських установок «Краб». У червні з’явилася інформація про замовлення ще 30 таких САУ.