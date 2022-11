Українські військові уражають російські цілі снарядами Excalibur з САУ Krab

Українські військові уражають ворожі цілі високоточними снарядами M982 Excalibur за допомогою переданих Україні польських САУ Krab.

Журналісти «Настоящего времени» від «Радіо Свобода» оприлюднили відео роботи українських артилеристів на Луганському напрямку, наприклад, під час контрбатарейної боротьби.

Після виявлення цілі — російських САУ «МСТА-С» — українські артилеристи використовують саме снаряд M982 Excalibur, щоб точно вразити ворожу артилерію.

Військові розповідають, що застосували чотири снаряди по російських САУ та говорять про результативність.

Pushing the limits of a Polish-made Krab self-propelled gun, a Ukrainian artillery team says it hits key Russian targets and separates enemy infantry from better-armed comrades to make them vulnerable to ground attacks.



By @currenttimetvpic.twitter.com/c4aEpwneWA