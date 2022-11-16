Окупанти замінували будівлю поліції в Херсоні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n176873-pered-vtecheu-okupanty-zaminuvaly-budivlu-policiyi-v-hersoni-yiyi-dovelosya-pidirvaty-video.html

Ракурс

Будівля Головного управління Національної поліції Херсонської області була замінована російськими окупантами перед їхньою втечею.

Загарбники замаскували вибухівку в приміщенні. Будівлю довелося підірвати, бо інших варіантів не було. Ніхто з вибухотехніків не постраждав. Про це 16 листопада голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив у Facebook.

Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні тала грудою каміння, — написав він і додав, що стіни відбудують.

За інформацією Клименка, поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. Сапери вилучили понад 4 тис. вибухонебезпечних предметів.

Також Клименко закликав не поспішати громадян повертатися у нещодавно звільнені від ворога населені пункти.

Нагадаємо, 16 листопада в Службі безпеки України заявили, що виявили у Херсоні засекречені документи федеральної служби безпеки росії. У цих документах містилася інформація про російських агентів-зрадників, які співпрацювали з ворогом під час окупації обласного центру.