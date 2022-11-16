Україна розробила паралельну мережу постачання електрики. Фото:

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Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики.

Реалізувати цей проект зможуть після закінчення активної фази війни. Зараз є паралельна мережа, яку розробили фахівці, і є пріоритет номер один — щоденний захист «того, що ми маємо». Про це 16 листопада президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції.

Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти, — розповів він.

Глава держави наголосив, що зараз зайняті тим, щоб незалежно від того, куди влучають російські ракети, українці мали доступ до електрики.

Нагадаємо, 15 листопада країна-агресор російська федерація випустила по Україні майже сотню ракет. Було завдано шкоди близько 30 об'єктам. Прильоти по об'єктах критичної інфраструктури призвели до масштабного відключення електроенергії — найбільшого за весь час незалежності.

В «Укренерго» попередили, що Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів з електропостачанням. Перебої енергозабезпечення можуть спричинити перебої з наданням житлово-комунальних та інших послуг, у тому числі теплопостачання та зв’язку.