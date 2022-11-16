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рамзан кадиров оголошений у розшук. Фото: ukranews.com
СБ України оголосила у розшук кадирова — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n176876-sb-ukrayiny-ogolosyla-u-rozshuk-kadyrova-podrobyci.htmlРакурс
рамзан кадиров, голова чечні, був оголошений у розшук Службою безпеки України.
Лідер чеченських бойовиків та воєнний злочинець вважається «особою, яка переховується від органів досудового розслідування». Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
За даними української спецслужби, кадирова підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни — ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, так званий глава Чеченської республіки рамзан кадиров назвав «слабкою» відповідь російської армії на обстріл начебто «російських територій» і закликав кремль стирати українські міста з землі.
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