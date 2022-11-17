На Херсонщині виявили чотири катівні росіян — Нацполіція

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На деокупованій частині Херсонської області вже виявили 11 місць, де воєнні злочинці росії утримували громадян України, зокрема чотири катівні. Про це 17 листопада повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв під час брифінгу.

На територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей, які повернулись під контроль України з початком контрнаступальних дій, знайдене 991 тіло, і це лише ті, які належать мирним мешканцям, — вказав Сергєєв.

Він додав, що нині триває активна робота з документування воєнних злочинів, учинених росіянами під час окупації на території Херсонщини.

Слідчі вже задокументували 461 таке кримінальне правопорушення, з яких переважна більшість — 436, за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, — вказав поліцейський.

Сергєєв наголосив, що принциповим напрямком діяльності поліції на деокупованих територіях є документування фактів облаштування росіянами місць несвободи.

Фактично щодня ми виявляємо на деокупованих територіях тіла наших полеглих співвітчизників. Станом на сьогодні мова йде про 30 загиблих цивільних, тіла трьох виявлено впродовж учорашнього дня, — повідомив він.

Також Серєєв розповів, що поліція вже відпрацювала майже тисячу осіб на причетність до колабораційної, диверсійної діяльності, спрямованої проти України (13 осіб вже затримали).