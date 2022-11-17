Омбудсмен про катування у Херсоні - Таких масштабів я ще не бачив

https://racurs.ua/ua/n176907-ombudsmen-pro-katuvannya-u-hersoni-takyh-masshtabiv-ya-sche-ne-bachyv.html

Ракурс

Масштаби катувань громадян України, до яких вдавалися воєнні злочинці росії під час окупації Херсона, вразили уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Є різниця навіть порівняно з територіями Харківської та Київської областей… Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий, — сказав Лубінець в ефірі єдиного національного телемарафону в четвер.

З його слів, окупанти катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами, вбивали. Лубінець вказав, що всі свої злочини воєнні злочинці рф фіксували на відео.

Омбудсмен переконаний, що в кожному великому населеному пункті України після деокупації буде знайдено катівні, «оскільки це система, яку побудувала російська федерація: фільтраційний табір… військова комендатура й обов’язково при комендатурі — катівня, де катують і вбивають цивільних».

Лубінець розповів, що в Херсоні знайдено одне місце масового поховання, де наразі правоохоронні органи здійснюють процесуальні дії. Після того, як воєнні злочини представників російської армії буде зафіксовано, доступ до поховання отримають представники ЗМІ.