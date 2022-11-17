Генштаб - ЗСУ контролюють територію біля окупованого Криму

https://racurs.ua/ua/n176909-genshtab-zsu-kontroluut-terytoriu-bilya-okupovanogo-krymu.html

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Збройні сили України контролюють територію поблизу тимчасово окупованого півострова Крим. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Наші військовослужбовці дійсно вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воїни-артилеристи і загалом військовослужбовці ЗСУ роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї, — зазначив Громов.

Зі слів бригадного генерала, воєнні злочинці рф після відступу з правобережної частини Херсонської області відновлюють свої війська і перекидають боєздатні підрозділи на інші напрямки. Для ворога вкрай важливо встановити контроль над Донецькою областю.

Ми не виключаємо, що противник може наростити свої зусилля і на Запорізькому та Луганському напрямку. Якщо далі брати його амбіційні плани, він може спробувати проводити наступальні дії з території білорусі через Чернігівську та Сумську області. Але це все — в його планах, і вже було в нашій історії. Ми гідно давали відсіч. На даний момент противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але і ми вживаємо відповідних заходів, — додав він.

Нагадаємо, ЗСУ за останню добу знищили ще 400 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 83 тис. своїх військових.