«Укрзалізниця» запускає перший потяг до звільненого Херсона

До Херсона прибуде перший потяг «Укрзалізниці», фото: «Укрзалізниця»

https://racurs.ua/ua/n176926-ukrzaliznycya-zapuskaie-pershyy-potyag-do-zvilnenogo-hersona.html

Ракурс

«Укрзалізниця» сьогодні, 18 листопада, о 22.14 вперше за дев’ять місяців відправить з Києва пасажирський потяг до деокупованого Херсона.

Прибути до обласного центра Херсонської області він має завтра, 19 листопада, орієнтовно о 9.00. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Ним (поїздом — ред.) поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали «квиток до перемоги», вагони ж розписали українські митці, — зазначає Хлань.

За словами Хланя, поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона — по непарних.

Нещодавно «Укрзалізниця» розпочала проект «Квитки до Перемоги». Усі охочі можуть купити благодійний квиток на перші три рейси потягів з Києва до п’яти міст:

уже звільненого Херсона;

Маріуполя;

Донецька;

Луганська;

Сімферополя.

Відповідні маршрути відкриватимуться після деокупації міста або регіону. Рейси здійснюватиме «Потяг до Перемоги», вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях України.

Усі квитки благодійні — кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю автомобілів, котрі сполучать міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.