Із полону росіян повернули трьох морських піхотинців

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З російського полону повернули трьох морських піхотинців, повідомили у ВМС.

Це військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС України.

Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.

Військово-морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону, — повідомила прес-служба ВМС.

Після заходу Сил оборони України в Херсон та інше правобережжя є поповнення для обмінного фонду. Точну кількість полонених окупантів поки назвати не можуть. Серед них є захоплені під час боїв і ті, які були в цивільному одязі, повідомила раніше в ефірі телемарафону керівниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Автостопом, як то кажуть, намагалися дістатися до своїх, — зазначила вона.

Тим часом у РФ жорстоко стратили зека-«вагнерівця». Йдеться про ув’язненого Рязанської ВК-3 Євгена Нужина, який у вересні здався в український полон.

На відео, яке розповсюджують російські пабліки, Нужин стверджує, що перебував у Києві, проте його викрали 11 листопада. За словами «вагнерівця», він втратив свідомість і отямився в підвалі. Після цього чоловіка жорстоко страчують, розбиваючи голову кувалдою.

За іншою інформацією, Нужина нібито віддали росіянам у межах обміну полоненими. Власник ПВК «Вагнера», олігарх Євген Пригожин не став заперечувати причетність свого формування до страти.