Російські спецслужби створили спецгрупи для полювання на партизанів

Рашисти розпочали полювання на партизанів, фото: мвд фсб

https://racurs.ua/ua/n176968-rosiyski-specslujby-stvoryly-specgrupy-dlya-poluvannya-na-partyzaniv.html

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Російські загарбники навіть посиливши репресії не можуть взяти під контроль тимчасово окуповані території.

Тож вони розпочали «полювання на партизанів», створивши для їх пошуку на тимчасово окупованих територіях так звані «тимчасові оперативні групи» (ТОГ, російською — ВОГ). Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

До груп входять співробітники департаменту контррозвідки фсб та ще представники різноманітних служб, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею таких груп, зокрема, є:

виявлення членів українського підпілля;

контроль за інтернет-трафіком;

виявлення цілей для завдання ракетних ударів.

У ЦНС закликають місцевих мешканців зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку.