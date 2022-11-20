Російські військові інсценували здачу в полон. Фото:

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Російські окупанти інсценували здачу в полон у Луганській області, а натомість вчинили воєнний злочин.

Ворожі солдати відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України. У такому випадку загарбники не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство. А відповідь вогнем у відповідь — не є воєнним злочином. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика російської федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як росіяни нібито здаються у полон ЗСУ. Проте один із загарбників почав стріляти у бік українських військових.

Після цього російська пропаганда звинуватила ЗСУ у нібито розстрілі військовополонених окупантів, що є воєнним злочином. А представниця мзс рф марія захаровя заявила, що українська сторона порушила норми міжнародного гуманітарного права — зокрема, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.